! neue Öffnungszeiten ab Juni!

Fr, 17 - 20 Uhr

*A Very Friendly Takeover*

am 6. Juni 2017 ab 19 Uhr

Nach 17 Jahren konstanter Bibliotheksarbeit wechselt das Kollektiv, welches die Bibliothek von unten in der w23 betreut. Es geht also ohne Unterbrechung, dafür aber mit frischem Schwung weiter! Alt & neu freuen wir uns weiterhin über Unterstützung in Form von Bücherspenden, finanzielle Beteiligung zwecks Raumerhaltung und Buchankäufen, interessierte Nutzung unseres Bestandes, angeregte Diskussionen, zahlreiche Teilnahme an den Veranstaltungen und viele schöne Partys!

In diesem Sinne starten wir gleich:

Übergabefest am Freitag, 9. Juni, ab 19 Uhr in der Bibliothek von unten

mit Unterstützung von:

Erich Hackl (Lesung)

Cyberrudi (Lesung)

Lilli Krawallski and friends (Auflegerei)

und einem süperben Bücherflohmarkt :)

Wir freuen uns schon!

weiter geht's!

Liebe alle,

nach 17 Jahren Bibliotheksarbeit sind wir überglücklich, dass sich ein Kollektiv gefunden hat, das die Bibliothek von unten in der w23 übernehmen wird. Es geht also ohne Unterbrechung weiter; allerdings werden ab 01.06.2017 die Öffnungszeiten auf Freitag, 17-20 Uhr eingeschränkt.

E-Mail-Adresse und Website bleiben vorerst bestehen. Bitte gebt uns bis Ende April Bescheid, ob wir euch als Leser*innen und/oder eure E-Mail-Adresse aus dem Newsletterverzeichnis streichen sollen. Danach werden die Verzeichnisse an das neue Team übergeben.

Wir würden uns wünschen, dass ihr das Projekt weiterhin mit Bücherspenden, finanzieller Beteiligung an den Raumerhaltungs- und Buchankaufskosten oder auf andere Art und Weise unterstützt. Wir glauben, dass durch neue Leute auch ein frischer Schwung in das Projekt kommen wird. Auf jeden Fall soll es auch wieder mehr Veranstaltungen geben.

Fein rausgeputzt und standesgemäß möchten wir unseren Abschied und den Start der „neuen“ Leute mit euch feiern und zwar am 9. Juni 2017 (Programm folgt).

read – resist – rebel – revolt

WIR HÖREN AUF - DAS PROJEKT BLEIBT !?

Wer wir sind und was wir haben

Die Bibliothek von unten versteht sich als Informations- und Dokumentationseinrichtung, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, emanzipatorischen Inhalte, Aktivitäten, Diskussionen, Medien zu sammeln, zu erschließen und zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist es dabei einen Schnittpunkt zwischen Theorie und Praxis zu schaffen und einen Diskussions- und Begegnungsraum zu öffnen.

Als autonomes, selbstverwaltetes Projekt ist die Bibliothek von unten Teil der linksradikalen Bewegung. Trotzdem sind wir keine “Szene-Bibliothek” sondern stehen für alle offen, die sich für linke soziale Bewegungen in Geschichte und Gegenwart interessieren.

Die Bestände der Bibliothek umfassen etwa 5000 Bücher die teilweise in einem Online-Katalog erfasst sind. Wichtige Schwerpunkte sind Anarchismus, Feminismus, Soziale Bewegungen, Antifa/Antira, Staatsgewalt, Arbeit etc.

Derzeit ist die Bibliothek von unten mit anderen Initiativen & Projekten in der W23 zuhause.

Was wir tun, was wir lassen und was wir wollen

Nach über 15 Jahren linksradikaler Bibliotheksarbeit beendet die derzeit bestehende Gruppe im Laufe des Jahres ihre Tätigkeit. Wir wünschen uns sehr, dass das Projekt mit anderen Menschen fortgeführt werden kann!

Deshalb: meldet euch bei Interesse bei uns und zwar bis zum 31. Jänner 2017! unter info@bibliothek-vonunten.org

eure Bibliothekar_innen von unten

Ankündigung der Bibliotheksauflösung

Texte produzieren war noch nie unsere Stärke, wir waren gut darin sie zu sammeln, zu katalogisieren und zu verbreiten. Deshalb ganz kurz: die Gruppe „Bibliothek von unten“ beendet ihre 16jährige Arbeit.

Da wir auch weiterhin von der Wichtigkeit linksradikaler Bibliotheken überzeugt sind, hoffen wir, dass das aber nicht auch das Ende des Projekts bedeutet.

Wir halten euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden!

Erste wichtige Infos:

• unsere Öffnungszeiten bleiben vorerst aufrecht

• ab Jänner können unsere Bestände nur noch vor Ort benutzt werden, der Entlehnbetrieb wird eingestellt

• falls ihr noch Bücher von uns daheim habt, bringt sie bitte zurück!

Wir möchten uns jetzt schon bei allen bedanken, die dieses Projekt all die langen Jahre getragen, genutzt, bereichert haben!

Es bleibt dabei: read – resist – rebel – revolt!

Die Bibliothekar*innen von unten

Impressum: Bibliothek von unten, 1010 Wien, Wipplingerstr. 23